El actor se dio a conocer en España gracias a su participación en 'Amar es primavera'

¡Serkan Çayoğlu ya no es el mismo que conocimos en 'Amar es primavera'! El actor ha experimentado un notable cambio de look que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores. Y es que, por exigencias de guion, ha abandonado esa característica barba que lucía desde hace años y que tanto le favorecía y y se ha dejado bigote. ¡Menudo cambio!

El cambio es sorprendente pero tenemos que reconocer que tiene su punto. Aunque el bigote no es un look nada fácil de defender y, para ser honesto, no del todo favorecedor, el actor no está nada mal con él. Si no, que se lo digan a su chica, Özge Gürel.

Su chica también ha cambiado de look

Pero Serkan no es el único que ha cambiado de look en los últimos meses. Su novia, la también actriz Özge Gürel, se cortaba el pelo hace unos meses y sorprendía a sus seguidores con una media melena por encima del hombro que le favorecía mucho. Su nuevo look capilar enamoraba a sus seguidores. "Entiendo que Serkan esté enamorado de ti", escribía entonces uno de sus fans en el post que acumulaba rápidamente miles de 'me gusta' y comentarios.

'Amar es primavera', la serie que unió a Serkan Çayoğlu y Özge Gürel

Son una de las parejas más estables de Turquía. Serkan Çayoğlu y Özge Gürel se conocieron en 2014 durante la grabación de 'Amar es primavera' y saltaron chispas. La pareja hizo realidad el amor de Öykü y Ayaz, sus personajes en la ficción, y vivieron historia paralela a la suya. Serkan y Özge se enamoraron a la vez que ellos y compartieron sus primeras miradas cómplices dentro del set de rodaje.

