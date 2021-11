Meryem amenaza a un empresario para proteger a Zeynep, en el próximo capítulo: "He planeado algo peor"

Zeynep ha agredido a un empresario por intentar sobrepasarse

La pareja está a punto de ser descubierta en comisaría

Zeynep ha vuelto a meterse en un gran lío. Después de provocar que el señor Isan cancelara un contrato de un millón de dólares con su empresa, ha complicado la situación aún más. Cuando al intentar solucionarlo el empresario ha malentendido su propuesta y ha intentado sobrepasarse con ella, le ha pegado un botellazo que a él le ha mandado al hospital y a ella directa a la comisaría. Por suerte, la señora Meryem está de su parte.

En el próximo capítulo de 'Amor a segunda vista', su madre volverá a sacar a relucir su lado más oscuro con el empresario víctima de la agresión y le obligará a base de amenazas a retirar la denuncia. "Ya me he enterado de lo que hizo. Si quiere que este asunto quede entre nosotros, me acompañará a comisaría para quitar la denuncia. Si Zeynep no estuviera bajo sospecha, lo mataría aquí mismo pero tengo planeado algo peor para usted. Voy a cancelar todos los acuerdos que haya hecho hasta ahora. No solo con nosotros. Considere rescindidos todos sus contratos. Empezando por su mujer", le dirá al empresario, que ante el miedo a perderlo todo renunciará a presentar cargos.

El falso matrimonio de Fatih y Zeynep sale a la luz

Pero el único problema no será la denuncia del señor Isan. Tras pedir el expediente de Zenep, la policía destapa en presencia de la señora Meryem que la pareja no está casada. "Tiene que tratarse de algún error. Nos casamos en Estados Unidos. Seguro que hubo alguna confusión en el consulado", dicen en un intento desesperado por engañar a la empresaria, a la que no le cuadra la explicación que ambos dan. ¿Habrán logrado convencerla?

Casados o no, lo cierto es que la pareja está cada vez más unida y se han convertido en una auténtica familia. De hecho, él se convierte en su mejor apoyo cuando se da cuenta de su gran metedura de pata con el empresario. "Eres una mujer fuerte, con tu ingenio, inteligencia y perspicacia puedes superar cualquier situación", le dice sin imaginar lo que pasaría al día siguiente.

Selin y Orhan confiesan sus sentimientos

La fiesta de cumpleaños de la amiga de Selin resulta ser todo un fracaso. Orhan se siente incómodo y ante el desprecio de uno de sus amigos estalla y le propina un cabezazo. Su airada reacción provoca un importante desencuentro con Selin. "No te importo nada. Solo te importas tú. Solo piensas en ti y no haces el mínimo esfuerzo por controlarte. Yo me he adaptado a tu vida, he dejado la mía de lado", le dirá mientras él, tras explicar lo sucedido, confiesa sus sentimientos. "Lo he hecho por ti. Intentaba protegerte. Estaba celoso. Lo admito. Lo estaba y sigo estándolo pero volvería a hacerlo. No puedo vivir sin ti, te quiero demasiado", le dice a Selin, que también le abre su corazón. "Yo también te quiero Orhan".

Aunque no están casados y, de momento, no parece que vayan a dar el paso, lo cierto es que entre Fatih y Zeynep ya se ha creado un vínculo inquebrantable. Son una familia. Sin embargo, su mentira podría traerles más problemas de los que imaginan. ¿Qué pasará cuando la gran mentira sea descubierta por sus familias?

