Esra y Ozan son amenazados en el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza': "Contaré lo que está pasando"

Ozan confiesa a Esra que Çagla y él solo son amigos

Por si no tuvieran ya demasiados problemas, Esra y Ozan están a punto de encontrarse con uno más. Después de varios meses trabajando juntos, el hombre al que Esra pegó y que propició su reencuentro con Ozan se presenta en la empresa. "Estáis ocultando que antes estabais casados, ¿es eso?", les dice este joven, que aparece en la empresa con la intención de pedirles ayuda.

Sin embargo, en el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza', la cosa se complicará cuando Ozan deje a su 'invitado' y a Esra a solas. La situación se tensa por momentos y el joven acabará amenazándola. "¿Vosotros no habíais roto? ¿Por qué os escondéis? Le engañaste, ¿verdad? Me estáis dando largas. Iré a contarles a todos lo que está pasando. Si me hundo yo os hundiréis conmigo", le dice a Esra que reaccionará de una forma totalmente inesperada.

La conversación de Esra y Ozan

A pesar de sus diferencias y enfrentamientos, los sentimientos están a flor de piel y eso provoca que, muerta de celos, Esra siga a Ozan al lugar en el que supuestamente se encontrará con Çağla. Sin embargo, sus dotes de espía no son demasiado buenas y acaba siendo descubierta. "¿Qué estás haciendo aquí? No soy capaz de entender nada. Eres una persona muy extraña", le dice a su exmujer, que no tardará en darse cuenta de su gran error. El empresario ha quedado con su profesor de la Universidad, quien le desvelará cómo vivió Ozan su ruptura. "La separación también forma parte del amor", les dirá a ambos antes de retirarse a dormir.

Y es ahí justo en ese momento en el que Ozan aprovecha para intentar hablar con su ex e indagar en los motivos que la han llevado a seguirle hasta allí. Sin embargo, la conversación acabará desviándose y el empresario acaba descubriendo que fue su ex y no su compañera la que pasó la noche con él en el hospital. "¿Por qué me lo ocultas? Te dije cosas horribles, ¿por qué no me lo dijiste?", le pregunta molesto a Esra que, a punto está de confesar. "Estabais cogidos de la mano y yo..."

Más confuso que nunca, Ozan insiste. "Esta vez no vas a huir, ¿por qué te comportar así conmigo? ¿No soy capaz de entenderlo? ¿Por qué me haces todo esto? ¿Por qué haces todo esto por un hombre del que nunca has estado enamorada?", le dice a Esra, que finalmente confiesa, aunque oculta los verdaderos motivos. "Pensé que quedarías con Çağla aquí. Eso es todo. Quería restregaros vuestra hipocresía en la cara. Cuando se trata de Çinar me llamas la atención pero ni siquiera sé si hay algo entre Çagla y tú. ¿Lo hay?", le pregunta Esra que se quedará mucho más tranquila tras la confesión de su ex. "Solo somos amigos".

Dos exconsuegras en pie de guerra

Mientras Esra y Ozan siguen intentando mantener a salvo su secreto, la guerra en el barrio continúa. Después de que Zümrüt logre el apoyo de prácticamente todo el barrio, la madre de Esra contrataca con un vídeo del día que se marchó del barrio menospreciándolo. Un golpe de efecto que surte efecto. Sin embargo, la madre de Ozan no está dispuesta a darse por vencida. Vender sus pulseras de oro y entregárselas a los comerciantes del barrio parece la solución. Sin embargo, su plan no saldrá como esperan. Empatarán y ambas tendrán que llegar a un acuerdo para llevar juntas la asociación de vecinos, lo que provocará que en el próximo capítulo tengan un nuevo enfrentamiento.

