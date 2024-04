Pedro Sánchez, antes y después: sus cambios físicos y de estilo a lo largo de su vida

No era más que un estudiante de ciencias políticas que cogía el micrófono y su no estudiado look estaba compuesto por una camisa de cuadros y un pantalón chino de color beige. El pelo, más oscuro, largo y ondulado, pero con un corte similar al que ha llevado siempre. En cuanto a la cara, se aprecian aún las marcas que deja el acné en la piel, unas cicatrices que decidió tratar cuando llegó a La Moncloa.