Los tips de autocuidado de María Verdoy: del chupito de hierbas al "método de Harvard"

La noticia todavía sorprende: Elsa Pataky ha dicho que uno de los secretos de su belleza es tomarse un chupito de hierba pura todas las mañanas en ayunas. Cuando le contaron este truco de la actriz a María Verdoy en el directo de Socialité Club, ella se dio inmediatamente por aludida : "Pues es mi truco también y no lo sabía. Comparto algo con Elsa Pataky", dijo guiñando un ojo. Claro, quizás no se referían al mismo chupito de hierbas.

Consultada por Divinity, María Verdoy aclaró la broma: mientras Elsa bebe literalmente hierba del césped de su casa triturada, nuestra presentadora estrella prefiere chupitos "pero de hierbas... hierbas ibicencas, de orujo, por ejemplo". Tras las risas, María se abrió para contarnos algo más sobre sus rutinas de cuidado. En primer lugar, nos dijo que le gusta cuidarse a nivel físico pero también a nivel mental. "He entendido la importancia de cuidarse por la edad y el paso del tiempo. Si estás fuerte, es más difícil que te hagas daño con un golpe. Así que entreno no solo para verme este verano más fit, sino también porque quiero cuidar a la María del futuro. Además llevo un año en que estoy cuidándome mucho por dentro".

Para María no hay una charla sobre el autocuidado y el bienestar que no incluya la salud mental. Ante nuestra consulta sobre sus rutinas, ha dicho: "Voy a entrenar dos o tres días a la semana, y me gusta mucho. Tengo una psicóloga que es maravillosa desde hace unos años y le hemos metido caña. Me siento en otro punto para asumir ciertas cosas y momentos. Creo que estoy sabiendo depositar la energía donde corresponde".