Alba Díaz, tras superar sus complejos físicos: "¡El mejor verano de mi vida!"

Alba Díaz es una mujer nueva . La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'el cordobés', está viviendo el mejor momento de su vida. Liberada de los complejos que en algún momento de su vida la han impedido mostrase tal y como es y más feliz que nunca tras haber logrado alcanzar el equilibrio y sentirse a gusto con su cuerpo. Ha sido un proceso complicado y difícil. "Me ha costado quererme, no es fácil vivir en un mundo que tiene muy marcado el canon de belleza" , decía hace unos meses la creadora de contenido sobre este proceso de aceptación y este ejercicio de amor propio que le ha llevado al momento vital en el que se encuentra.

El 3 de julio hacía toda una declaración de intenciones. Este año algo había cambiado y compartía un importante mensaje a través de sus redes,. donde un vídeo muy natural en bikini en el que mostraba que todo lo que se muestra en redes es real. "No os fijéis en las redes sociales, no os creáis nada, todo depende del ángulo, del tipo de teléfono, de la luz, de la pose…. Nada de eso es real, ¿vale? ", escribía entonces Alba, que reconocía que mostrarse así no había sido fácil e invitaba a todos sus seguidores a hacer lo mismo para dar mayor visibilidad a los cuerpos reales.

Alba se ha deshecho de sus miedos y todos sus complejos y eso ha dado lugar a una nueva etapa mucho más feliz para ella. Este año ha sido un año y un después. Ha dejado atrás todas esas inseguridades físicas que tenía y eso le ha valido para disfrutar de sus vacaciones como nunca antes lo había hecho. "¡El mejor verano de mi vidaaaa! Sin miedos y sin condicionarme. Me ha costado pero ha valido la pena, solo quería contaros que tal me ha ido", ha compartido con todos sus seguidores.

Además, ha enviado un importante mensaje a sus seguidores para que sigan trabajando en su salud mental y sigan con este proceso de aceptación que a ella le ha traído una inmensa felicidad. Tarde o temprano llegará y lograrán sentirse plenos como ella se siente en este momento de su vidas. "Si este no ha sido tu mejor verano o si algo te ha condicionado, no te preocupes porque llegará. No te metas presión, pero sí mucho amor propio... Cuídate y mímate, si no es este será el siguiente, pero lo que sí te digo es que cuando te liberes disfrutarás de otra manera. Os abrazo mucho", ha escrito la joven, que a lo largo de este año ha querido compartir con todos sus seguidores su evolución.