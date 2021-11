Adriana Abenia se inicia en el bótox y cuenta su experiencia: "No quiero que se me marque el ceño"

En unos vídeos publicados a través de su cuenta de Instagram, Adriana explicaba que era el mejor momento para iniciarse en el bótox y que prefería no pensarlo mucho antes de acudir a la clínica. "Jolín, cuando duermo frunzo el ceño. No es que me esté viendo ni grabando por la noche, me lo dice Sergio (su pareja)" , contaba.

La presentadora considera que no es "una tía que esté todo el día enfadada" por eso ha querido terminar con esa arruga del ceño que no quiere que se marque en su cara. "Las de expresión de sonreír me encantan, pero esta no", adelantaba. Después del pinchazo y tras abandonar la clínica, la presentadora admitía que no se le notaba "absolutamente nada", que se había portado "cojonudamente bien" pero que el corazón le había ido "a cien por hora".