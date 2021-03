Sus ingredientes naturales

Suponen un retorno a la jabonería tradicional, incorporando todo tipo de aceites esenciales, como jojoba, oliva o karité, extractos de plantas o frutas como la naranja, la papaya o el limón, y no incorporan sulfatos, parabenos o siliconas. Estos últimos son sustancias que, con el tiempo, pueden dañar la piel y el cabello. No todos los champús sólidos prescinden de ellos, por lo que si buscas que el tuyo sea natural es importante que leas el etiquetado.

Son “zero waste”

No utilizan plásticos en su embalaje, y lo sustituyen por otros materiales sostenibles que cuidan del medio ambiente. La mayoría de los fabricantes optan por cajitas de cartón o papel kraft biodegradables . Su fabricación reduce la emisión de gases contaminantes, algo que, aunque no veamos cuando usamos el champú, merece la pena saber. Por otro lado, la mayoría de ellos no están testados en animales, por lo que son “cruelty free”.

Son perfectos para viajar

Llevar contigo tu champú favorito cuando viajas no es sencillo, sobre todo si lo haces en avión. Viajar con líquidos, además de la cuestión del espacio en la maleta suele ser un problema en muchas ocasiones. Con una pastilla de champú sólido no tendrás que renunciar a lavarte el pelo como te gusta cuando no estés en casa. No ocupan apenas espacio y, al no contener líquidos, no supondrán ningún inconveniente a la hora de pasar los controles en el aeropuerto.