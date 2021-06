Chenoa, sobre su físico: "Soy como el buen vino, mejoro con los años"

La intérprete de ‘A mi manera’ aparecía en el escenario ante ovaciones, elogios y aplausos mostrándose agradecida a los presentes por su fidelidad y al Ayuntamiento del municipio por apostar por la cultura en esta época tan complicada para el sector. Cercana, espontánea y divertida, Chenoa se marcaba un monólogo antes de dar el do de pecho en el que recordaba que el próximo 25 de junio cumplirá tres décadas en esta profesión .

“Cumplo 46 años, no son pocos. Y lo bien que uno se conserva, ¿verdad?”, se piropeaba a sí misma entonando algunos de los comentarios que dejan en sus redes sociales: “yo leo mucho Instagram y me ponen 'estás como el vino, mejoras con los años”. Unas afirmaciones que agitaban de nuevo a sus fans, que regalaban los oídos de la compositora desde sus asientos. “No has visto a mi madre… que está estupenda, guapísima”, aclaraba de quién había heredado su belleza.