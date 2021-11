El rojo es uno de los colores top del otoño. Es por eso que, cuando llega esta época del año, muchas personas deciden teñirse el pelo de este color , un tono que solo tiene el 1% de las mujeres de forma natural. Hay que tener en cuenta, además de saber que el rojo es un color atrevido y que no suele sentar bien a todas las personas, que antes de lanzarse a la aventura del cambio de look es recomendable tener en cuenta una serie de factores para que el acabado sea perfecto. ¡Te los contamos!

Conseguir ese tono de pelo no es fácil y, por eso, será mejor si tienes el pelo natural y no teñido. Si no has utilizado tintes en tu pelo lo que se hará es aplicar un color rojizo, sin decolorar, con distintos volúmenes en la raíz, en los medios y en las puntas. Será muy importante que el producto se reparta bien por todo el pelo, ya que, en caso contrario, quedará a trozos y el resultado será un desastre.