Incluir la barra de labios en nuestro maquillaje es la forma indiscutible de realzar nuestra sonrisa y de conseguir un look 100% favorecedor. Eso sí, a cada época del año le van más unos tonos que otros, y tampoco podemos olvidar las tendencias si queremos que nuestro look beauty sea de lo más trendy.

Por suerte, este inviernos los colores de labios van del más claro al más oscuro , y todos son igualmente de apetecibles. Que te decantes por uno u otro va a depender de tu estilo y de la situación, porque algunos son ideales para ir a trabajar, como el nude, y otros los querrás combinar con outfits sofisticados, como el vino o el terracota. Para que no te falte ninguno, aquí tienes los colores de labios que más se llevan este invierno.

Pero cuando hablamos de nude, en realidad, nos estamos refiriendo a más de un tono, y para encontrar el que mejor te va y que no parezcas demasiado pálida, busca uno que tenga un tono rosado o melocotón . Darán luminosidad a tu rostro.

No falla, lo sabemos. El labial rojo es ese básico de nuestro neceser con el que siempre acertamos. Favorece a todo tipo de piel y es posible llevarlo las 24 horas sin que desentone. Por eso es lógico que, una vez más, vuelva a colarse en las tendencias de la temporada. Para no equivocarte, elige uno con un acabado semi mate e irás perfecta. Y si se trata de un look de noche, permítete darle todo el brillo que quieras.