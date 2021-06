Agua, vinagre o aloe vera: remedios caseros para las quemaduras solares de este verano

Aunque sepamos la importancia que tiene protegernos del sol cuando nos exponemos a él directamente, la llegada del verano puede hacer que un despiste nos provoque algún tipo de quemadura solar. Aliviar y curar las quemaduras causadas por el sol , si no son graves, es posible gracias a diferentes remedios caseros.

Contamos con que, a estas alturas, todos sabemos que hay que evitar las exposiciones prolongadas al sol y que siempre debemos utilizar un protector solar , con un SPF 30 como mínimo (y mejor si es de 50). Las consecuencias de no hacerlo van desde causar daños en la piel, como enrojecimiento, descamación o ampollas, hasta el desarrollo de un cáncer.

Pero, si a pesar de la prevención, no hemos conseguido evitar la quemadura, podemos tratarla en casa , siempre que no resista gravedad. Si la quemadura presenta ampollas o viene acompañada de fiebre, debilidad o escalofríos, es necesario acudir al médico.

En el caso de que se trata de una quemadura leve, aquí tienes una lista de remedios caseros que te ayudarán a calmar tu piel y a curarla. Eso sí, hasta que la quemadura no haya desaparecido, no vuelvas a exponer la zona a los rayos directos del sol.

Una ducha o un baño en agua fría puede ser de mucha ayuda para calmar las molestias causadas por la quemadura y a rebajar la sensación de calor . Es importante que el agua no esté helada, y tampoco es necesario que se la ducha se prolongue demasiado.

El aloe vera ayuda a calmar el dolor, reduce la inflamación, es cicatrizante y tiene un poder antiséptico que ayuda a que la quemadura no se infecte. Corta una de las hojas inferiores desde la parte más cercana a la tierra. Haz un corte transversal en la hoja que te permita abrirla por la mitad para obtener la pulpa, y aplícala directamente en la quemadura.

Aunque no se trate de una solución tópica, beber mucha agua es imprescindible para combatir una quemadura producida por el sol. Nuestro cuerpo, inevitablemente, estará deshidratado, y no hay mejor forma de combatirlo que bebiendo agua. De hecho, esto es algo que no deberíamos olvidar cuando pasamos un tiempo considerable en la playa o en la piscina.