El encrespamiento del cabello no es algo exclusivo de los meses de verano. Cuando llega el otoño y el invierno, el clima se vuelve húmedo y el vapor en el ambiento aumenta, aunque no estemos junto al mar. Y ya sabemos que la humedad y el encrespamiento van de la mano, por lo que es posible que estos meses notes tu pelo seco, poco manejable y con el dichoso frizz que tan poco nos gusta. Acabar con él y presumir de un pelo hidratado y con brillo es posible. Solo se trata de incorporar a tus rutinas de cuidado del cabello estos consejos para evitar el encrespamiento en invierno.

Por lo general, someter al cabello a técnicas de decoloración como tintes y mechas pueden alterarlo y hacer que pierda su fuerza. Y cuando esto ocurre, el encrespamiento no tarda en aparecer. Sabemos que es casi imposible no pasar por la peluquería para tapar las canas, dar reflejos con mechas, etc. Pero durante estos meses es conveniente no pasarse con las alteraciones del cabello o someterlo a cambios bruscos de color.