Tampoco habrá que abusar de los elementos que apliquen calor en nuestro pelo, como los secadores o las planchas . Sí que es cierto que estos no harán que se caiga más fácilmente, pero sí que podrán dañar la cutícula.

Será importante que no te dejes llevar por aquellos productos que se anuncian como ‘anti caída’. La mayoría de ellos no tienen un efecto real. Así, los productos cosméticos no siempre serán la mejor opción. Lo mejor es que, si deseas comenzar con algún tratamiento, lo consultes con un especialista.