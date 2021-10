Tenemos siempre a las coreanas en el punto de mira para no perdernos ni un solo detalle de sus rituales de belleza. El uso del protector solar o la doble limpieza facial son ya algunas de las rutinas que hemos adquirido y ahora queremos ir más allá. Por eso nos hemos fijado también en su forma de llevar el pelo y nos ha fascinado (a nosotras y a medio Occidente) cómo cortan el flequillo.

El flequillo coreano parece ser la respuesta a todas las dudas que nos entran cuando queremos llevar flequillo pero no sabemos si nos va a quedar bien ni si sabremos manejarlo. Sabemos que las coreanas no arriesgan en ese sentido, y si lo llevan es porque funciona a la perfección. Y eso, evidentemente, nos interesa mucho. De hecho, las redes sociales llevan tiempo dando cuenta de su buena acogida y esa es otra señal que no debemos pasar por alto.