La colaboradora de televisión ha presumido del resultado de su último cambio de look radical

La influencer se ha atrevido a teñir su pelo de rosa, impactando a sus seguidores con su última locura capilar

¡Cristina Pedroche lo ha vuelto a hacer! No conforme con dejar a todo el mundo con la boca abierta tras dar las campanadas con la cabeza totalmente rapada, la colaboradora de televisión ha vuelto a cometer una nueva locura capilar y no ha dudado en compartir con todos sus seguidores el resultado. La influencer se ha sometido a un cambio de look radical y ha mostrado a través de su perfil de Instagram el impactante resultado, sorprendiendo una vez más a todos sus seguidores al posar con el pelo rosa.

Muy emocionada con su última locura capilar, Cristina ha presumido por primera vez de su nueva y renovada imagen. Siguiendo la línea de otras celebrities e influencers como Aitana Ocaña, Dua Lipa o Evaluna Montaner, la presentadora se ha sumado a la tendencia 'Underlight' o pelo bicolor, tiñiendo varios mechones de su larga melena de color rosa y logrando un resultado de lo más juvenil. "Pues eso... ¡Qué empiece la fiesta! Gracias por hacerme este sueño capilar", ha comentado, muy ilusionada con su cambio de look.

Tras cumplir uno de sus mayores deseos estilísticos, la it-girl ha mostrado a través de su cuenta de Instagram su pelo y, como de costumbre, las críticas no se han hecho esperar. Muchos de sus seguidores no han dudado en llenar la publicación de piropos, señalando lo bien que le queda su nuevo look: "Me encanta, te hacía falta ya un cambio".

Por otro lado, y lejos de criticar el nuevo toque fantasía que le ha dado a su pelo, otros usuarios de la popular red social no han podido evitar mandarle varios mensajes a la colaboradora, cuestionando el estado de sus puntas y recomendándole cortar su larguísima melena de una vez por todas.