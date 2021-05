La piel es una de las zonas de nuestro cuerpo que más sufre con los cambios de temperatura. Así, con la llegada del verano, y del calor, y, sobre todo, con la incidencia del sol en nuestra piel , esta puede llegar a verse dañada. Y no solamente eso, también se puede producir la aparición de manchas o de las famosas pecas , que vuelven a nuestras vidas con la llegada de la temporada estival.

Por qué salen las pecas

Casi un diez por ciento de las células cutáneas son melanocitos y en su interior producen un pigmento llamado melanina, que absorbe la radiación ultravioleta de la luz solar, protegiendo los tejidos cutáneos. Estas células adyacentes a los melanocitos asimilan la melanina oscureciendo la piel y dotándola de ese característico color bronceado . Así, algunas pieles no producen la suficiente melanina para oscurecer todo el cuerpo de forma uniforme y, por eso, se produce la acumulación de pigmento en pequeñas áreas que reciben el nombre de pecas o melasmas.

Sí que es cierto que las pieles muy blancas son más propensas a tener pecas, de la misma forma que se queman con facilidad con la exposición al sol. También, son más habituales en los niños y en los adolescentes que en aquellas personas adultas, más en mujeres que en hombres y en verano que en invierno. Las pecas no son peligrosas ni causan problemas, pero sí que es cierto que debemos controlar su aparición. Son un indicador de que nuestra piel es más sensible a la radiación solar y, por tanto, debemos tener un cuidado más que especial.

Qué protector solar es el adecuado

Como ya hemos comentado, las pecas aparecen con la exposición al sol. Y, por eso, será muy importante protegerse bien, utilizando un protector solar muy alto y no exponiéndose demasiado al sol. Y no solamente eso. Además de utilizar el protector solar, también se podrá hacer uso de otros métodos, como puede ser un sombrero, unas gafas de sol o una sombrilla. Otra opción será evitar las horas centrales del día, en las que el sol está más alto y, por tanto, emite radiación con más fuerza. Por eso, será muy importante no tomar el sol durante esas horas.