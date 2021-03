El método “curly girl” fue desarrollado por la estilista Lorraine Massey en un libro que ya es de culto entre las chicas de pelo rizado, Curly Girl The Hand Book. En él, Massey no solo reivindica sus rizos, sino que da todo tipo de consejos para cuidarlos. Hay que tener en cuenta que el cabello rizado es muy poroso y pierde la hidratación con facilidad, lo que ocasiona el fastidioso encrespamiento o frizz.

Te contamos, paso a paso, en qué consiste este método para cuidar tus rizos y qué productos pueden ayudarte a conseguirlo. Eso sí, te recomendamos tener paciencia porque los resultados pueden tardar un par de semanas en apreciarse , pero cuando lo hagan el cambio va a ser tan visible que no te arrepentirás.

Eliminar los residuos del cabello

Si en tu cabello hay restos de parabenos o siliconas solo podrás eliminarlos utilizando un champú con sulfatos . Así que realiza un último lavado con un champú de este tipo (pero sin parabenos y siliconas), y a partir de ese momento utiliza uno que no contenga ninguno de estos tres componentes.

Adiós al cepillo

No-Poo y Co-Wash, tus nuevos productos

Cómo enjuagar y secar el cabello

Utiliza siempre agua fría para el último aclarado, ya que ayuda a evitar el encrespamiento porque se cierra mejor la cutícula del cabello, además de proporcionarle brillo. Si has utilizado acondicionador, no es necesario que el aclarado sea exhaustivo, ya que si dejas una pequeña cantidad de producto el cabello mantendrá mejor la hidratación. Como te habrás peinado mientras hacía efecto el acondicionador, no es necesario que vuelvas a hacerlo tras el aclarado.