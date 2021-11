Según cuentan en LOC su entorno, “controla mucho lo que toma”, priorizando los vegetales, frutos secos y legumbres . “Cuando pasa todo el día fuera de casa, a veces se llevan tuppers con ensaladas”, aseguran. La misma Rosa ha comentado cómo ha variado su dieta: “A veces tomo huevo o queso, pero el 80% de mi alimentación es vegana . Es que me va de maravilla el mundo vegetal, me hace sentirme libre y conectada a todo y a todos. Llevo muchos años conectando con nuevos hábitos, como el de comer siempre limpio y lo más simple y correcto posible”, ha detallado la cantante, que garantiza que con constancia se recogen los frutos.

Asimismo, Rosa ha pasado de una vida sedentaria a practicar varias disciplinas como running o boxeo. Entrena casi a diario y el deporte ya forma parte de su día a día, algo que le “carga el alma y me da energía para poder con todo”. “Si algún día viajo y no puedo entrenar, intento hacer isométricos en casa. Hay mil maneras de buscarse la vida para que no falles en eso. No hace falta ni dinero ni gimnasio”, aseveraba en una de sus entrevistas.