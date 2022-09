Aciertos y errores de los Premios Emmy 2022

View this post on Instagram

2. El exquisito vestido crema con babero joya en oro de Im Se-ryeong, mujer de Lee Jung-jae, me parece una de las sorpresas divinas de la noche.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

10. El vestido de Rosario Dawson no lo lleva cualquiera. Ella estaba cañón, a pesar de las arrugas de su cintura.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

13. A mí el morado no me mola casi nunca, pero el esmoquin de lentejuelas de Sandra Oh de anoche sí.