Aciertos y errores de los Premios Grammy Latinos 2023

Sevilla tenía que ser la sede, por primera vez fuera de América, de los Latin Grammy 2023.

Las expectativas estaban en el mismo cielo. Y no seré yo quién diga que no se cumplieron.

Ni aquí se habla de espectáculo, que lo es y mucho, ni de talento, que lo hay a raudales.

Aquí se habla de moda y los usos de esta. Y en este campo, no todo el monte es orégano. Así que espero que nadie se ofenda, que sus talentos, los que los tengan, seguirán intactos.

Aciertos

1. Un traje de chaqueta de lentejuelas burdeos. No puedo imaginar a Paz vega más chic.

2. Vicky Martín Berrocal cada vez me gusta más. Ha hecho virtud de casi todo en su vida y no puede estar más guapa.

3. El negro rotundo de Milena Smith respiraba Saint Lauren.

4. Quién me iba a decir a mí que Bisbal me iba a gustar como hoy en una red carpet. El look es tan yo que me tiene que gustar por fuerza. Bien por los cisnes con esmoquin, y con broche de solapa más. Él y Zanetti estaban por encima de muchas ligas.

5. Menos mal que también estaba Pablo Alborán y su esmoquin impecable para demostrar que en una gala de música no hace falta vestirse de mamarracho como tantos.

6. Manuela Villena y su blanco poderío.

7. Sólo a Nieves Álvarez podríamos encumbrarla con este body de flecos sobre un cisne de espuma. Ella.

8. Y sólo a Ana del Castillo le doy premio hoy con esta transparencia.

9. Niña Pastori tiró de color nazareno, más Sevilla imposible.

10. Shakira nunca deja de ser ella, y eso es un acierto.

11. Ana Torroja y su arlequín Blanco y negro.

12. El gris plata plisado de Eva González podría haber sido un Versace histórico pero no, era de Victoria Collection, de su amiga Vicky.

13. Vanesa Martin y su jumpsuit con cola.

14. Sergio Ramos estaba guapo con su total black, aunque todo el mundo sabe de sobra que yo le habría metido a capón una camisa blanca.

15. Antonio Banderas y Nicole Kimpbel eran otra de las parejas bonitas de la noche.

16. También la de Carlos Baute y Astrid Klisans, aunque a Maluma le escueza.

17. No pienso olvidarme de María García de Jaime, que no me defrauda nunca. Tampoco hoy con su simple blanco y negro con chaquetilla.

Y no me digan que este posado de las Pombo no parece del Museo de Cera. Error no eran, seré justo, pero gustarme, gustarme, pues tampoco. En el limbo dejo al trío.

Errores

1. Si alguien me convence de que Victoria Federica estaba guapa me tiro al Guadalquivir. Pero qué horror.

2. Rosalía canta como quiere, y eso es prodigioso. Pero su armario aúlla casi siempre. Esta noche de noches tampoco se convirtió en elegante. Ay si don Cristóbal Balenciaga, mi “hijo de la costurera”, levantase la cabeza…

3. Jessica Goicoechea si termina la noche sin quedarse en peras será un prodigio de la ciencia. Su escote parecía un tirachinas.

4. El rojo de Nathy Peluso era igual de tosco.

5. Bruses bien podría ir así a su propio funeral, aunque fuese de pega y para una pantomima de Halloween.

6. En esa fiesta de la muerte de broma, la reina sería Sita Abellán.

7 Y si hace falta un santero gótico que llamen a este.

8. Gaby Amarantos igual quiso hacer un homenaje a las Meninas por estar en nuestra patria, pero más bien parecía una caricatura de la señora Doubtfire.

9 Tengo que reconocer que la teatralidad de Lola Indigo me hace gracia y ella me encanta.

10. Y Yatra me gusta cantando, no diré más. Bueno sí, que como se suba un centímetro más los pantalones se ahorca con su propios testículos. Pero es tan mono que le veo y sonrío.

11. Con esto lloro, así lo digo. Y no de emoción precisamente.

12. Con Miguel Ángel Muñoz a veces muero de gusto y otras me quedo pensando qué se le enganchó en su chaqueta Klein, porque no lo pillo.

13. A algunos no les hacía falta un croma, ya lo llevaban puesto. Cromas y cromos.

14. Camilo y Eva Luna son tiernos, lo sé, pero se empeñan en parecer siniestros.

15. Y Maluma les gustará a muchos, no lo juzgo, pero a mí me sigue pareciendo un hortera de cuidado aunque esta noche no fuese su peor.

16. Ay señor. Que me atraganto.

17. ¿En qué momento empezó la fiesta de la espuma?

Había infinidad de terrores más, pero cierro ya la caja de los errores y los horrores, que pretendo dormir esta noche sin tener pesadillas.

Y perdonen ustedes, que yo estaba presentando el libro de mi querida Adriana Abenia en Madrid y no quiero que ese dulzón recuerdo se me atragante.

Nacho Montes