Aciertos y errores de los Premios Grammy 2024

4. Cristina Aguilera no nos tiene acostumbrados a looks tan clásicos como este azul bebé de Standing Ground. Y esto, por la sorpresa, también es un acierto.

5. La tela de araña de Paris Hilton en verde agua era obra de Reem Acra. Y sí, la Hilton últimamente acierta mucho y me congratula.

6. Heidi Klum no se caracteriza nunca por la sofisticada elegancia, no, pero siempre está espectacular con lo que se ponga. Su negro y plata de anoche era una versión en largo de un cabaret de antaño.

9. No sé cómo definir la tela de araña del vestido red, o no vestido, de Miley Cyrus . Pero estaba espectacular y eso, en una noche como estas de los Grammy con tanto cuadro estilístico, es un acierto en toda regla. Eran los 70 de John Galliano para Maison Margiela.

11. Rojo y cabaretero. El vestido sin más de Kylie Minogue no era error, aunque tampoco fuese un súper acierto.

12. En el límite del limbo dejo a una Alessandra Ambrosio que casi siempre nos fascina pero ayer su vestido sirena metalizado no me mataba de gusto.

5. Unos errores sin Billie Eilish no tienen sentido. No hace falta explicar mucho.

6. Doja Cat era imposible que brillara con este vestido bustier maquillaje en el que no le cabía el pecho ni aunque la hubiesen cortado la respiración.

11. Que alguna suegra me diga qué le parecería conocer a su yerno de la guisa de Nene L.A. Shiro .

12. Maluma lo mismo se despelota para quemar las retinas de aquellos que se excitan al verle que se enfunda un esmoquin sólido. Con el de anoche, si le hubiese arrancado la cadenita y los zapatos de pincha balón, bien podría haberle subido a los aciertos. Pero lo del pelucón ya me remató.

Me gustan los excesos de la súper creadora de discursos Niecy Nash-Betts. Ella anoche se puso todas las lentejuelas de los Estados Unidos. Y eso, me van a permitir, no lo voy a meter en los errores. La dejo en este fin de fiesta con todos los optimismos.