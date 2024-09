Aciertos y errores de la boda de Ana Cristina Portillo y Santiago Camacho

La hija pequeña de Sandra Domecq, Ana Cristina Portillo , se da el 'sí, quiero' con Santiago Camacho rodeada de sus hermanas Osborne pero sin Bertín a la vista. Y aunque tampoco me sorprende, la boda se convierte en un buen ejemplo de estilos de novios e invitadas. Las hermanas y muchas invitadas iban vestidas con los 29 tejidos pintados por la novia para este día.

1 La novia . Su inspiración de la Grecia clásica la bordó Jorge Acuña. Me gustaba todo. La asimetría del cuerpo fruncido, la divina espalda de la que salía esa cola suntuosa, el moño bajo ladeado, el ramo, las joyas de la colección RABAT Diamonds, los zapatos plata de Stuart Weitzman... Estaba más que guapa.

9 El vestido con péplum de Lulu Figueroa Domecq no me mataba de placer pero ella está divina siempre.

1 No, no me gustaba nada el fruncido lila de Paula Ordovás, embarazada de su primer hijo.