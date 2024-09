Aciertos y errores de la clausura del Festival de Cine de San Sebastián

4. Cristina Castaño vuelve a esos looks suyos de infarto en las alfombras con este burgundy de transparencias bordado.

1. Marisa Paredes podía haber explotado su divina falda plisada en oro pero la echó a perder con esta camiseta de pico y esa chaquetilla como de chándal ignífugo. Por no hablar de los accesorios, que podrían haber salido del cuarto de las herramientas.

2. No era un error en sí el drapeado asimétrico en rojo sangre de Maggie Civantos pero no le vi yo el chic. No sé si era el collar con ese cuello que quería ser chimenea y se quedé en estufilla, el pelo o todo junto.