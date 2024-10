Aciertos y errores de los Premios Telva 2024









No sé si como decía aquel proverbio atribuido a Lucrecio cualquier tiempo pasado fue mejor, pero anoche en los Premios Telva eché en falta a algunas de aquellas glorias de antaño.

Carolina Herrera nos salvó de la nostalgia. Y Nieves Álvarez, Judith Mascó, Inés Sastre y Laura Ponte conformaron un cuarteto de antiguo esplendor que ayer los Telva rememoraba con orgullo.

Aciertos

1. Carolina Herrera en carne mortal y las lentejuelas verdes de su vestido ultra noche nos reconcilian con la moda pura y dura en un evento como este. Sin modernismos mal interpretados. Chapó.

2. Sólo Nieves Álvarez podría ir con un pitillo con sobre falda y un body cisne y estar así de espectacular.

3. Uno de los negros de la noche era el de Carmen Lomana, tan lady.

4. Inés Sastre o cómo llevar un vestido largo negro con chaqueta de esmoquin.

5. Negro, satén y fluido. Mónica de Tomás.

6. Yolanda Font sabía a dónde iba y se plantó este negro con esta espalda como en polisón rosa capote que bien podría ser la historia de un vestido a lo largo del tiempo.

7. Negro, escote V, manga larga y estola de pelo. El acierto de Estrella Morente como una diva de otro tiempo.

8. El simplísimo negro de Marta Ortiz.

9. Raquel Sánchez-Silva y su estrafalario Palomo Spain en una noche Telva tenía su aquel.

10. Samantha Vallejo-Nágera colgó el color y sabor de muchos de sus looks para instalarse en un total black que no era error pero me desconcertó por lo inesperado.

Errores

1. Moisés Nieto. En casa del herrero, cuchillo de palo. No entendí bien su ¿esmoquin? fluido, menos aún llevarlo con los dos botones cerrados, por no decir el rollo de la camiseta de interior negra, que será muy tendencia para una editorial de moda underground pero no para una noche en los Telva. Nada nuevo de todos modos en él.

2. No le pillé el punto al cuerpo con cola este morado de Andrea Levy. Por no decir que me parecía horrible.

3. Tampoco me gustó el esmoquin con short de Esther Bellón, que si me dicen que se lo prestó cualquier colega de Dulceida me lo trago.

4. A Alejandra Domínguez la veneran muchas veces y yo, la verdad, no le encuentro ese tanto. Su bolera joya era divina pero se me quedó apagada, no sé si por ese baggy pant tan arrugado…

5. El print de leopardo arrasa de nuevo, pero anoche en este look de Natalia López me sobraba todo.

6. Fiona Ferrer me gusta casi siempre, ayer no supe descifrar los mensajes de su vestido camisero negro.

7. Rossy de Palma es una diosa internacional, lo sé. Pero su cuero camel de anoche me pareció un derrape.

Y hoy cierro con dos de nuestras tops de ese cuarteto histórico que reunió Telva. Hablo de Judith Mascó y de Laura Ponte. No me gustaban ninguno de sus esmoquin. Ni el berenjena de una, ni el oversize con camisa verde de la otra. Pero ellas hoy tampoco se habrían merecido un error de manual.

Mensaje a los Telva: Que vuelvan las fiestas de entonces, donde la farándula y la moda se abrazaban en aquellas sofisticadas cenas y divinos entornos. Lo de anoche fue una party del Florida Park, que sin desmerecer ni un ápice su historia festiva y cabaretera en el Retiro que me encanta, es para otro rollo.

Nacho Montes