Aciertos y errores de la gala de apertura del Festival de Cannes 2021

3. La ex primera dama francesa, Carla Bruni , seguirá siendo siempre el foco de todos los flashes, como su vestido de lentejuelas de Celine by Hedi Slimane y sus sandalias plata de Jimmy Choo.

11 No era lo más elegante de la noche lo de Ester Expósito, pero no le quitemos por eso el acierto a su despampanante frescura. ¿Quién puede sino ella con este dos piezas nazareno de Etro y con tanta piel?

1. Ya me da coraje poner en errores a Andie MacDowell con lo bien que me cae. Y no es por sus canas naturales, que me encantan, sino porque parecía que su melena hubiese llegado en moto y después de una reyerta. Al vestido tampoco le pillo el rollo.