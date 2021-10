Aciertos y errores en la boda de Anabel Pantoja

Conocí a Anabel Pantoja hace muchos años, mucho antes de nuestro Supervivientes 2014 , como jurados de un certamen de belleza en Málaga. Y fue un amor a primera vista . Lo fue porque Anabel es de esas personas que se hacen querer al instante en cualquier evento. Me gustó su alegría por todo, su cercanía y esa belleza de rostro que ella mantiene intacta y que tanto recuerda a su contundente apellido.

Ayer se casaba en La Graciosa y cuando Divinity me encargó estos aciertos y errores, que son más complejos cuando hay que dedicárselos a alguien a quien tienes cariño, decidí que tenía que hacerlos con toda la objetividad del mundo. No cabe otra opción en esta columna.

Que nadie se ofenda pues, ni mucho menos l a novia por mucho que adore a sus invitados, si no cae en el lugar que le gustaría. Pero poco error hubo, con tan claro código de vestimenta.

1 La novia. Ni era simple ni falta que hacía. Y como el dress code marcado por la novia para el día de su boda era blanco para todos, ella echó el resto con su Rue de Seine, para no pasar desapercibida. Estaba guapa, madura y rotunda. Me gustaba su escote corazón, su encaje, su melena natural con la cara despejada, su sencillo y exquisito ramo en contraposición con lo historiado de su vestido… Me gustaban ella y su emoción.