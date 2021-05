Elecciones 4M: aciertos y errores de los candidatos a la Comunidad de Madrid

El día de las elecciones ya está todo dicho y sólo cabe esperar la decisión de los ciudadanos para saber qué piensan de sus políticos. Pero que esté todo dicho y puesto en la balanza no implica que los representantes se vuelvan invisibles, todo lo contrario.

Las cámaras les esperan puntuales en los colegios electorales donde les corresponde votar y a pesar de saberlo no siempre aciertan con su imagen.

Rocío Monasterio

Ha sido la más inteligente con la elección de su look. El tirar de un color neutro y huir de los excesos es una muy buena opción para esos días en los que todo se mira con lupa y donde la naturalidad de ese ciudadano más que son los políticos prima. No puede haber un mensaje más simple.

Isabel Díaz Ayuso

La pretendida naturalidad de hoy en la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, representa mejor su edad que algunos de sus desastrosos looks que recuerdan nuestras retinas. Ella se empeña en parecer siempre con su ropa 20 años mayor de los que es. Error de bulto. Hoy decidía usar zapatillas, pantalones básicos y una simple camisa blanca con un trench. No era un lookazo, pero por lo menos no parecía su abuela.