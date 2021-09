Aciertos y errores de los Emmy 2021

1. A Emma Corrin muchos la ponen en el podio de las divinidades de esta noche. Yo aún intento pillare el punto a su Miu Miu con guantes mitón, uñas catwoman y su gorro de baño. Será que me he hecho mayor.

4. El tuxedó para ellas me sigue gustando casi siempre. El Genny de Samira Wiley no era el caso.

10. A Josh O’Connor ya le di un error de esos que duelen a algunos con un Loewe que parecía casi un disfraz hace unos meses. Y me fastidia porque amo la firma española y todas su eternas y elegantes tradiciones. Pero yo me pregunto qué tienen de elegantes modelos como éste. A mí que me pellizquen si no parece de nuevo un disfraz de maestrillo circense.