Aciertos y errores del estilo de Beatriz Luengo

A Beatriz Luengo la conocimos masivamente por 'Un paso adelante' y 'Upa Dance' , pero esta actriz, cantante, compositora, bailarina y empresaria no ha dejado de demostrar expresión artística por medio mundo desde hace más de dos décadas.

No es un cañón de señora de metro ochenta, ni la más exquisita de una red carpet, pero tiene un espléndido saber estar que supera todos sus estilismos , hasta los más farragosos.

1. Me gusta que siempre sonríe y que hace de los complementos su universo particular.

2. Me gusta también ese punto suyo de razas y etnias, que otras personas no me suele convencer porque llega a parecer disfraz.