El estilo de Laura Sánchez, a examen por Nacho Montes: aciertos y errores de sus looks

Sus 180 centímetros y sus medidas casi de manual de perfección en el mundo de la moda, 85-60-92, convirtieron a la andaluza Laura Sánchez en la modelo más top de finales de los 90. En 1998, la agencia Élite le concedió el premio The Look of the Year. Pero tiempo después, tras muchos años de pasarelas, flashes y trabajo constante, ella se convirtió en la actriz y mujer que hoy es.