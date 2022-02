Aciertos y errores del estreno de 'Competencia oficial'

Ella, nuestra Pe, recuperó su icónico flequillo y tiró de su imagen de marca, Chanel, en un outfit estampado en blanco y negro. A Banderas le permitimos con gusto su look de roquero sin edad, con biker y TShirt negras.

2. Irene Escolar decidió que la ocasión merecía este Dior rojo asimétrico. Y no falló.

6. Un jumpsuit negro como el de Cayetana Guillén Cuervo es el perfecto comodín para no pasarse ni quedarse corta.

8. ¿Era error lo de Penélope ? No. ¿Me gustaba? Tampoco.

1. Lo de las medias lavanda con este vestidito lencero y rancio de Almudena Amor que me lo expliquen.

3. El mono jean de Carolina Casado no me habría molado ni para ir al autocine con una palangana de palomitas.

4. Eugenia Martínez de Irujo, que me gusta y me cae requetebién desde que el mundo es mundo, y Narcís Rebollo se quedaron muy cortos para una red carpet nocturna, aunque tampoco hiciese falta un súper look de Oscar.