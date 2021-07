Aciertos y errores: Famosos en traje de baño, edición 2021

Las piscinas y las playas siempre han sido un escapare más cada verano para muchos personajes. Año tras año, desde que existe la prensa del corazón, hemos asistido a los posados veraniegos de muchos de ellos. Y ahora, con la expansión de la red social ya no hay body que se resista a mostrarnos sus outfits para los chapuzones.

3 A Pilar Rubio no le hace falta nada que reduzca, pero sus bikinis con tejido de contención diseñados por ella misma son así de interesantes.

2 Lo de Kim Kardashian siempre es por demás. Para llevar este ridículo short mejor no ponérselo. Lo de las botas de cawboy en la playa ya me mata, aunque se empeñen las modernas.

3 Cepeda anunciaba proyecto de esta guisa. Sí, los gays ‘modernitos’, o eso se creen, babeaban con el look. A mí me aparece así un churri en el chiringuito y me tiro al mar hasta ahogarme. Lo juro.