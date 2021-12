Aciertos y errores de la fiesta Moët & Chandon









Vendrán muchas otras fiestas navideñas de alto copete, no lo dudo, pero la de anoche en el Teatro Real será de esas para recordar por su alfombra negra. Sí, anoche era negra y con tintes de cita de glamour en estado puro.

Moët & Chandon Effervescence encendía la Navidad después de dos años de encierros festivos.

Nieves Álvarez, Ana Boyer, Paula Echevarría o esta nueva estrella de los photocalls que es Victoria de Marichalar, o sea la sobrina del rey, llenaron de plumas, glitter, lentejuelas y divinidad una party cuajada de estrellas y de un buen puñado de esas influencers que lo petan en la red y echan el resto en los eventos aunque en la calle mortal poca gente sepa quiénes son.

Aciertos

1. Sólo Nieves Álvarez podría llevar un vestido cosido a besos y estar para eso, para besarla de gusto.

2. La simulada cota de malla plata del vestido de Victoria Federica era tan divina como sus mangas y su cuello cisne de gasa gris perla.

3. Ana Boyer eligió lentejuelas azul baby para un estupendo vestido de cuello alto y una sola manga.

4. El vestido túnica en rojo de Ana Cristina Portillo era impecable.

5. Su hermana Eugenia Osborne llenó su vestido andaluz de hojas de costilla de Adán. Ella respira Andalucía por todos los poros.

6. Pepe Barroso y Gara Arias son una súper pareja de guapos. Él con esmoquin cruzado de terciopelo black, ella de rojo español y cola de plumas.

7. Otra pareja de guapos fueron Francisco Rivera y Lourdes Montes. Ella era más que acierto con su sobrio y elegante negro con spikes de oro.

8. Nuria March eligió vestidazo, de esos de cuento, en azul noche y bordado.

9. El acierto de María García de Jaime, o cómo estar estupenda con un ‘vestido no vestido’. Blanco, cruzado y plisado.

10. Me encantan las mezclas de Ágatha Ruiz de la Prada. Su pantalón palazzo rojo con bolera de pelo rosa eran optimismo total.

11. Paula Echevarría se desmarcó de los vestidos de noche con este jumpsuit de fiesta con mangas bullón inmensas.

12. Esther Doña no es la Preysler, aunque fastidien las odiosas comparaciones. No era error su vestido de ayer, y no era tan confuso como los últimos de otras fiestas, pero tampoco llega nunca a dejarnos con la boca abierta. Hoy, al menos, se queda en los aciertos.

Errores

1. No me mataba de gusto el verde agua, o ‘mint’, o ‘Claro’ de Elena Tablada. Y eso que ella me sigue cayendo muy bien. Será que me he cansado del color, será que en invierno hay mil opciones de vestirse de noche mucho más contundentes. Será…

2. El vestido joya de Madame de Rosa habría sido eso, una joya MiuMiu, si no fuese porque lo de las mini bragas vistas es un horror por más que se empeñen. Y ya me fastidia porque el vestido era la pera.

3. Y hablando de bragas, me gustaba a priori la osadía de la falda de María Pedraza y ese rollo que siempre funciona de falda negra con camisa blanca de caballero, pero si hubiese sido de manga larga. Así, todo junto, era un no sé qué.

4. El look de Lulu Figueroa tenía tanto estampado y tan denso que si estaba quieta podría pasar por uno de esos sofás barrocos donde soltar el abrigo antes de posar en el photocall.

5. A Fonsi Nieto alguien debería decirle que ir con esmoquin y sin calcetines no es moderno, ni tendencia, por mucho que lo hagan algunos ‘estilistas’ que tienen su rollo, no lo dudo. Pero no, ir con esmoquin y sin calcetines es hortera y punto. El canesú de su mujer o no funcionaba con tanto repollo de plumas o yo ya me obturé con los ‘pinrreles’ de su chico.

Podría meterme en el ‘fregao’ de explicarles quiénes eran algunas influencers y poner sus no siempre acertados estilismos, pero para qué.

6. Y sí, estaba Jaime Cullum, aunque podría haber pasado por el colega que organizaba a los aparcacoches en la calle. ¿Le dejaron ustedes las llaves?

