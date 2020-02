Aciertos y errores de los Oscar 2020

La alfombra roja más importante y nutrida del mundo se da cada año en estos premios americanos del cine. Por eso mismo, por nutrida y extensa, las firmas de moda de todo el planeta se esfuerzan en dejarse la piel esa noche en vestir a las estrellas. Muchas lo consiguen y se llevan su particular Oscar, otras tantas fracasan y tan sólo se llevan la acidez de la crítica.

Aciertos

13. A Joaquin Phoenix le da suerte haber repetido en todos los premios su esmoquin clásico by Stella McCartney.

14. No le pasó lo mismo a nuestro Antonio Banderas con el suyo, pero al menos lo amortizó con creces.

Errores

1. La moda tiene estas cosas, Chanel vistió de glamour a Penélope entre lo mejor de la noche y de terror a Billie Eilish con su predecible chillido estilístico. Digan lo que digan las blogueras de no sé qué planeta.

6. Sí, era Elie Saab todo el exceso de Sandra Oh.

15. Me encanta Timothée Chamalet tanto como me disgustan a veces sus looks de red carpet, por rollo que tenga su chupa raso de Prada.