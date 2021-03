Aciertos y errores de los Premios Feroz 2021









Menos mal que la insensata estupidez de Victoria Abril no estaba incluida esta tarde en la alfombra roja de los Premios Feroz. La estricta normativa de seguridad covid-19 a la que se ha tenido que someter el evento nos ha librado de volver a encontrarnos con las sandeces de la actriz y sus divagaciones sobre la pandemia. Esa misma que sigue matando a miles de personas cada día en todo el planeta. Menos mal que en la introducción de la gala el discurso deseaba que pronto todos estuviésemos vacunados. Ya era hora de que alguien moviese ficha desde la organización.

Lo que después escupiese la Abril al recoger un premio de honor, que no sé qué clase de honor premia este año, ya no es de mi incumbencia.

Dicho esto, los Feroz son, como los Globos de Oro con los Oscar, la antesala intuitiva de los Premios Goya.

Y esta noche por su alfombra desfilaban todo tipo de estrellas y de estrellados. Lejos están aún estos premios del glamour de los Golden Globes, la verdad, pero nos gusta ver a nuestros artistas patrios y sus devaneos con sus armarios.

El negro ha sido tan rotundo protagonista que me gusta pensar que era en duelo por el horror del dichoso premio de honor de este año. Ahí lo dejo.

Aciertos

1. Loreto Mauleon reunió tendencias con resultado ultra sónico. Vestido midi, hombreras, lentejuelas, cuello alto, manga larga, espalda al aire y rayas. Y se convierte ante mis ojos en lo mejor de la noche. Chapó.

2. Macarena Gómez se disputaba mi primer puesto desmarcándose como nadie de las pautas predecibles y arrasando con este rojo oriental con mangas abullonadas. Top.

3. Pilar Castro y su vestido negro sirena con escote Bardot blanco eran dúo ganador por derecho.

4. Megan Montaner y su negro noche en glitter, escotazo, hombros desnudos y cola. Las niñas que marcan pautas.

5. Otro de los vestidos negros estupendos era el de Lola Rodríguez.

6. El corto de Paula Usero, con cuello y bocamangas estilo Luis XVI y María Antonieta, tenía su rollo para enriquecer un clásico ‘pequeño vestido negro’.

7. Carmen Machi y su túnica asimétrica en total black. El liviano riesgo en su caso hoy fue un súper acierto.

8. Verónica Echegui soñará hoy con su propio romanticismo.

9. En el lado opuesto, Natalia de Molina rompe sutilezas con su binomio rojo y negro, asimetrías y botas altas. No era mi top, pero tenía su punto.

10. El otro rojo de la noche fue el de Eva Ugarte.

11. Patricia López Arnaiz reinventó a su rollo, con chorreras y chaquetilla corta, la eterna opción del tuxedó.

12. Mario Casas, de entre los chicos, se vistió de noche a su manera y eso se agradece.

13. Me cuentan que Ane Gabarain se molestó no hace mucho con mi descripción de su vestido kimono floral como de bata de andar por casa. Hoy me reconcilio con ella con su simple jumpsuit negro. Si una no es una experta en esto de los estilismos, este look lo soluciona sin riesgos.

Errores

1. Victoria Abril. ERROR. Porque me da la gana en mi LIBERTAD de expresión.

2. Le he dado tantos palos a los imposibles estilismos de Candela Peña que esta noche su asimétrico corto verde con lazada XXL, que le sentaba de miedo, podría haber merecido un descanso traducido en un acierto. Claro que eso habría sido posible si no se hubiese recolocado torpemente el dichoso lazo en plena red carpet, como el que se recoloca los gayumbos en una fiesta con los amigochos. Si es que…

3. No sé quién me dijo que Samantha Hudson era súper divertida. Yo estuve un buen rato delante del Mac intentando descifrar el humor de sus medias de rejilla con botas de agua, de su braga tanga exterior, de su camiseta de jogging y hasta de su estola de pelo… Pues no le encontré la risa. Me van a perdonar. Pero que conste que ella misma ya había dicho ‘más peliculera que yo no la hay’. Pues eso.

4. El jumpsuit de vete a saber qué sabana africana de Daniela Santiago era de aullar. No de placer, claro.

Que los chicos esta noche han vuelto a ser un cuadro en general es una realidad. Yo ya no sé lo que interpretan ellos como ‘dress code fiesta’. Ya no sólo es que el esmoquin, que es casi obligado para acertar en un evento de este tipo, haya sido un absoluto ausente. No. Lo peor es que los modelitos que ellos interpretan como para ir a una gala son para ahorcarse en directo. Sirvan de ejemplo:

5. Jorge Sanz y su trajecito de las bodas en el pueblo.

6. Berto Romero y el suyo de la fiesta de fin de instituto.

7. Koldo Uriarte y el reservado para los entierros.

8. Nathalie Poza se fue al rollo masculino, que o funciona de miedo o se queda en tierra de nadie como esta noche.

9. Isabel Caderón se calzó las botas cowboy ¿con un traje prestado por su conserje?

10. Fernando Valdivieso era la crónica de un hortera anunciado.

11. Y sí, Paco León podría haber sido esta noche hasta El Fari, pero no le pongo un error rotundo. Le pongo un simple gracias, porque hay pocos tipos con tanto optimismo en todos los eventos.

Nacho Montes