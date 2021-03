Aciertos y errores de los Premios Goya 2021

Aciertos

17. Alejandro Sanz se puso su esmoquin en burgundy y sin pajarita. Pero a estas alturas y viendo sus looks de red carpet de tantas otras y farragosas ocasiones, me vale.

Errores

1. A mí Antonio Banderas me cae tan bien, me parece tan cuerdo y me gusta tanto que me duele darle esta vez este error. Pero sería injusto que no lo hiciese cuando un maestro de ceremonias se enfrenta en su tierra a presentar la fiesta más grande del cine con un esmoquin con TShirt black. Aunque lo firme Armani. Lo siento, pero en camiseta no.