Aciertos y errores de los Premios Hombre del Año 2021 de Esquire

Sea por lo que sea, la revista volvió a reunir a un buen puñado de nombres del mundo social para entregar sus galardones y también a otro buen puñado de desconocidos que navegan por el mundo de la moda y que echan el resto para posar en un photocall aunque nadie sepa sus nombres. Eso también tiene su curro, no crean.

5. Mónica Cruz no tiene el empaque exquisito de los ‘modelazos’ de Chanel de Penélope pero se desenvuelve con soltura con sus vestidos negros de cóctel. Este era de Fernando Claro.

1. Alejandro Sanz , el hombre de portada del número de noviembre, confió en García Madrid para su traje verde. Lástima que lo matase con una camisa negra y esa corbatita lavanda. Terror. Con lo bien que me cae, por favor…

2. El lima brillante del modeli de Sergio Momo , no es acierto ni aunque paguen por ello. Era de aullar.

3. La transparencia en ellos siempre me ha parecido como de pedir guerras una noche de sábado loco. Manu Ríos lo defiende con su potente físico, pero de ahí a que me parezca un acierto, como que no.