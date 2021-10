Aciertos y errores de los Premios Platino 2021

13. A Paco León le he bajado tantas veces a los infiernos por sus excentricidades ‘caló’, con lo bien que me cae el hombre, que esta noche bien merecía un guiño con su esmoquin batín, by Mans Concept. Aunque no me mate de gusto.

1. Tampoco me mataba de gusto, al contrario, el melocotón drapeado de Ana Fernández. Había pensado no bajarla a los errores porque luego la moza se me enfada, pero el vestido, ya lo siento, era lo menos ‘in’ en una súper gala de noche de otoño. Ella, que sirva de acierto, me gustó tanto en Las chicas del cable que me ganó para otras muchas batallas. Ya vendrán sus aciertos otras noches, no lo dudo.