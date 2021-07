Aciertos y errores de los premios Princesa de Girona 2021

Me niego a caer en la absurda manía de algunas viejas glorias a las que he oído últimamente criticar los looks de la princesa Leonor y de la infanta Sofía. ¿Alguien puede recordarles a estas lenguas que estamos hablando de dos niñas y no de dos adultas? Me sorprende que digan que las visten siempre como a viejas. Quizás será porque esas lenguas sueltas que ya son viejas, pero no se resignan a su edad, se visten siempre como niñas. Quizás estamos en el mundo al revés. Quizás…