Aciertos y errores de la boda de Alejandra, la hija de Espartaco y Patricia Rato

Aciertos

2. Patricia Rato, madre de la novia y por tanto no la madrina en este día, eligió un midi de ceremonia, de la firma Tot-Hom , perfecto a pesar de que a mí me sature el color malva.

Errores

Con esta premisa, que no me cansaré jamás de repetir, ¿en qué pensó Isabel, la hermana de la novia, para calzarse un vestido tan ultra corto que no necesitaba agacharse para quedarse en cueros? No son necesarios en una ceremonia religiosa y tan convencional de mañana, ni el raso brilli rojo, ni el volumen de su vestido campana, ni ese súper corto. Lo que podría haber sido top dejó de tener sentido.