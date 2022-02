Aciertos y errores del estilo de Estefanía de Mónaco

Está claro que la princesa Estefanía no cumple ese refrán de ‘mejoras con los años como el vino’. No será por belleza, que la tiene. No será por posibilidades, que las sigue teniendo a su alcance. No sé bien el motivo, pero yo prefiero quedarme con todos esos aciertos que nos siguen recordando a una niña y a una adolescente que nos tenía embobados con su frescura y sus ganas de libertad.