Aciertos y errores de los Grammy Latino 2021

Y ya que estaban en Las Vegas, Beatriz Luengo y Yotuel se casaron . No sé si pedirme para Reyes los modelitos nupciales o los de los Grammy. Ambos eran la bomba, para eso, para una fiesta de disfraces. Estoy en un ay.

6. Cristina Aguilera no es el colmo de la elegancia, pero sus guantes-manga farol de vinilo y su vestido black tenían su ‘rollazo’.

8. Las lentejuelas verdes y los guantes con mensaje de Juliana Velasquez . No eran súper chic, pero tenían su fiesta. ‘Hablar para sanar’.

9. Anitta , para que luego sus fans no se me enfaden, anoche estaba curiosa con su vestido noventero de aplicaciones gold.

10. Gloria Estefan no pasará a la historia de la moda por su vestido, pero en semejante festín de disfraces ella se vistió de señora de noche.

11. A mí bonito no me parecía el vestido joya con plumaje limón de Gloria Trevi , pero ante los horrores que vendrán, aquí lo dejo.

12. A Camilo le he llamado tantas veces chucky por sus looks de travieso achispado que anoche me pareció tan mono… Y eso tiene premio.