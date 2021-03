Del semitransparente de Dua Lipa al Gucci de Billie Eilish: aciertos y errores de los Premios Grammy 2021

Aciertos

6. Y si hay que dar el campanazo, al menos que sea con la extravagancia de un Schiaparelli. Que Beyoncé no era la más elegante de la noche está claro, pero que ella, todo su poderío y la casa Schiaparelli son capaces de convertir este ochentero de cuero en un look de estrella, pues también. Y eso es un acierto en toda regla.

Errores

2. El ‘modeli’ de Julia Michaels lo firmaba Georges Chakra pero si me dicen que lo han pintado mis sobrinos en una tarde de domingo y manualidades me quedo igual. ¡Qué cosas!

7. Y si a Bad Bunny le hubiese puesto en aciertos me habrían puesto fino. Pero os confieso que me gustaba su look black Burberry y su girasol y que él me ha despertado mucha ternura.