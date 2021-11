Aciertos y errores del cuarenta cumpleaños de Tamara Falcó









Como últimamente estoy de reconversiones hoy he decidido hacer casi una oda a Tamara Falcó que no podía estar más exquisita este fin de semana en su 40 cumpleaños patrocinado por Telva. Y sí, digo patrocinado porque esto no es un crimen.

Ella, Tamara, me gusta casi siempre por no decir por siempre jamás vaya a ser que un día me tenga que comer tan sólida afirmación por un simple desliz. Aunque no lo creo porque la niña bonita de Isabel Preysler rara vez me defrauda con su estilo tan personal y ultra fresco. Es más, cada día me gusta más.

La fiesta, no podían faltar su madre, ni su hermana Ana Boyer, se llenó de rostros de siempre y de un buen número de aciertos.

¿Caben los errores en tan chic celebración?

Aciertos

1. La homenajeada, Tamara Falcó, y su vestido casi nupcial champán de Jan Tamniau, con sus hombreras coquetas y su falda rizada de espuma de mar. Estaba exquisita, simpática y feliz. Su chico es guapo y tiene rollazo. ¿Les veremos casados?

2. Después de la fiesta inicial, Tamara se cambió. Oscar de la Renta firmaba su exquisito floral, como un jardín de invierno.

3. Isabel Preysler, la eterna elegancia, eligió este perfecto negro bordado de flores en su sutil transparencia de Temperley London. Y estaba divina.

4. Ana Boyer escogió también el tono champán de su hermana en un asimétrico de Tom Hom lleno de chispas.

5. No era fácil el color taupe del vestido de Vicky Martín Berrocal, pero ella es guapa para morir y estaba estupenda con su escote cuadrado y su raya en medio. Raza.

6. Isabel Junot se fue a un tuxedó casi de maestra de ceremonias. Y estaba perfecta con sus salones joya.

7. El esmoquin de lentejuelas y rayas blanco y negro de Blanca Bleis era lo más.

8. Eugenia Silva y su negro asimétrico. No necesitaba nada más para brillar.

9. Alejandra Onieva bordó de cristal su ligero y romántico vestido pale blue.

10. Un esmoquin azul siempre es un acierto. Boris lo sabe bien.

Extra. El verde esmeralda camisero de Xandra Falcó no era de mis favoritos, pero ni era un error ni pienso ponerlos en esta noche, me niego. Quizá porque era complicado encontrarlos, más allá de algún print incierto de cuyo nombre no quiero acordarme. Y si hubo alguno más, hoy me los callo.









