Infidelidades, racismo y líos financieros: los escándalos de Carlos de Inglaterra antes de ser rey

En la polémica entrevista que el príncipe Harry y Meghan Markle concedieron a Oprah Winfrey el año pasado, la pareja comentó que uno de los miembros de la familia real cuestionó el color de piel de los hijos del matrimonio . En el especial televisivo, Meghan y Harry no quisieron decir quién había sido, aunque aclararon que no fue Isabel II.

Fue el escritor Christopher Andersen el que puso en boca del nuevo rey de Inglaterra esta salida de tono. Lo hizo en su libro ‘Brothers and Wives: Inside the private lives of William, Kate, Harry and Meghan’. Basado en fuentes familiares, afirma que el momento tuvo lugar el día en el que Harry y Meghan anunciaron su compromiso. Carlos habría preguntado a su esposa cómo pensaba que serían sus hijos, a lo que Camilla habría respondido, sorprendida, que “guapísimos, por supuesto”. “Me refiero a cómo crees que será la complexión de sus hijos”, preguntó de nuevo y bajando la voz.