Puntualmente concedía entrevistas en las que informaba de la evolución de la inolvidable actriz y presentadora que dejó de reconocerle hace varios años. “Desgraciadamente no me reconoce , pero recibe las muestras de cariño y afecto que le damos”, lamentaba Augusto, que aseguraba que estar llevando esta situación tan “dura y difícil” para todos “lo mejor que pueden”.

Una de estas voces críticas ha sido Norma Duval, íntima amiga de Sevilla durante años: "He dicho muchas veces que comprendo a su hijo y que está en todo su derecho en cómo está procesando la enfermedad de su madre. Lo que no entiendo es que, con la relación tan importante y de tantos años que hemos tenido, no haya ni tan siquiera una respuesta telefónica. Es de lo único de lo que me quejo", declaró en una entrevista concedida a ‘La Razón’.