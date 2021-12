De Malena Gracia y Arévalo a Bárbara Rey y Bigote Arrocet: 2021, el año de los romances impensables

No había terminado el luto por el marqués de Griñón cuando su alegre viuda, Esther Doña, volvió a encontrar el amor. La madrastra de Tamara sorprendió este verano al personal reapareciendo de la mano de nada menos que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Esther y el magistrado, de 43 y 63 años de edad respectivamente, parecen dos adolescentes: stories, besos en público, fiestas… Lo mejor de todo es la historia que ella cuenta para hablar de la génesis de su profundo amor: “Carlos (por el difunto marqués, Carlos Falcó) ha puesto en mi camino a la persona que me iba a hacer feliz. Estoy segura de ello. Carlos era único y nunca dejará de sorprenderme”, dijo sin ruborizarse. Las palabras del juez, que tenía una novia de casi diez años cuando inició el mediático romance, a las revistas del colorín también son de aúpa: “Estoy aquí, al lado de Esther, porque estoy enamorado y no quiero esconderme. Cuando uno ama, quiere gritarlo a los cuatro vientos”.