Kilos rápidos: Bustamante por la comida a domicilio y otros famosos que engordaron mucho en poco tiempo









El confinamiento no le vino nada bien a David Bustamante. Acostumbrado a oscilar de peso por naturaleza, el encierro del 2020 le provocó una subida de peso absolutamente brutal. El cántabro se echó encima nada menos que 26 kilos de los que ya se ha desprendido, según ha contado ahora él mismo. “Pedí tanta comida a domicilio que me pasé. Perdí la forma”, reconocía en el concurso de cocina de la televisión pública en el que participa. Busta no es el único famoso que ha reconocido haber cogido mucho peso en poco tiempo.

Isabel Díaz Ayuso (+10 kilos)

La pandemia le costó a Isabel Díaz Ayuso muchas menos horas de sueño y diez kilos más. La gestión del motor económico madrileño, los desplantes del Ejecutivo de Sánchez y la traición de sus socios de gobierno hicieron mella en la mandataria madrileña. “Engordé por el estrés. Comía demasiado. Fui al médico a ver si era por la tiroides", explicó. Tras revalidar la presidencia el pasado mes mayo, Díaz ha adelgazado. Su secreto ha sido el deporte y la vida sana. “Estar más tranquila, dormir un poquito mejor, cenar menos y no comer de manera compulsiva", cuenta.

Santiago Segura (+16 kilos)

El ayuno intermintente no ha sido una buena opción dietética para Santiago Segura. El actor y director aseguró en un programa de televisión que abandonar esa práctica le ha provocado un efecto rebote de 16 kilos, nada menos. "No hay que ser radical con las dietas, lo que hay que hacer es intentar comer equilibradamente", recomendaba prudentemente el cómico, que reveló su miedo ante la idea de tener que volver a ganar peso para rodar la sexta parte de Torrente

Steisy (+20 kilos)

La habitual colaboradora de realities de Mediaset ganó 20 kilos en muy poco tiempo como efecto secundario de una medicación. La ex tronista confesó en su canal de MTMAD que había engordado después de que le diagnosticasen “depresión explosiva intermitente”, una enfermedad mental parecida al trastorno bipolar.

“Fui a la psiquiatra, me vio y me dijo que si me quería medicar. Le dije que no porque tenía miedo a los efectos secundarios… pero me dijo que era necesario si quería estar bien, porque la salud mental es casi más importante que la física, y por eso preferí estar bien de la cabeza aunque eso me hiciera engordar”, confesaba.

Gianmarco Onestini (+20 kilos)

La estrella de los realities Gianmarco Onestini ganó en tan solo un mes 20 kilos. Tras volver de 'Supervivientes' con 15 kilos menos, el italiano se ha desquitado de los meses de hambruna caribeña poniéndose un extra de cinco kilitos más. Los confesaba él mismo en una gala de 'Secret Story'. 'Alejandra Rubio me ha dicho que tengo un poquito de barriguita y me he puesto muy triste', contaba el italiano sin perder su perenne sonrisa. "Tengo ansiedad de comer mucho, de ver el plato siempre lleno", se sinceraba días antes en 'El Programa de Ana Rosa'.

Lester (+16 Kilos)

La mayor tentación de Lester Duque no es una modelo de moral distraída con turbias intenciones en un jacuzzi, sino un buen un cachopo con patatas. El participante de la segunda edición de "La Isla de las Tentaciones" ha ganado en el último año 16 kilos. Según confiesa el canario, las comilonas y los homenajes que se ha dado desde que participara el año pasado en el reality más picante de la televisión. Su pareja, Patry, también ha cogido peso y entre su papel como tentadora en Villa Playa a su rol de partipante de 'La Última Tentación' hay seis kilos de diferencia.









