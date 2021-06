Manuela trabaja ahora en unos grandes almacenes

La vida de la que fuera 'la vidente de los famosos' no tiene nada que ver con la que un día tuvo.

Pena de prisión por robo, depresión, trastorno bipolar

El punto de inflexión tuvo lugar en 2007 cuando saltó la noticia de que la habían detenido por robar tarjetas de crédito y móviles a los clientes de un un lujoso hotel de Marbella. Blanco, que llevaba un tiempo retirada de la primera línea mediática para no interferir en la carrera de su hijo, fue condenada a 16 meses de cárcel aunque no pisó la cárcel por no tener antecedentes. Tras la resolución judicial cayó en una profunda depresión que la llevó poco después a internar en la clínica López Ibor de Madrid bajo un cuadro de trastorno bipolar.